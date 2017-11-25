Кафельников: Кубок Дэвиса — лучший турнир в теннисе. ITF, не трогайте его формат

Россиянин Евгений Кафельников в связи с реформами в теннисе высказался по поводу возможных изменений в правилах Кубка Дэвиса.



«Всё, что могу сказать, — Кубок Дэвиса является лучшим соревнованием в мужском теннисе! ITF, пожалуйста, не трогайте нынешний формат», — написал Кафельников в своём «твиттере».



Напомним, некоторые изменения в формате Кубка Дэвиса уже всё-таки произошли — в решающей партии ввели тай-брейк, а все матчи вне Мировой группы и её плей-офф сменили формат с пятисетового на трёхсетовый.

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