Эрбер: на протяжении всего матча думал о Маю и других ребятах из нашей команды

Француз Пьер-Юг Эрбер прокомментировал победу вместе с Ришаром Гаске в парном матче Кубка Дэвиса, отметив, что думал о постоянном напарнике — Николя Маю.



«Мы не знали, чего ожидать, но были единой командой от начала и до конца. Нам удалось победить, и мы очень этому рады.



На протяжении всего матча я думал о Маю и обо всех ребятах, которые были на скамейке и не играли сегодня. В последнем гейме Маю подсказал мне, как лучше подать. Я сделал эйс при счёте 15:0 и потом сказал ему: „Ты не играл, но был со мной на корте“, — приводит слова Эрбера официальный сайт Кубка Дэвиса.