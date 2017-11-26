Ноа: выиграв парный матч, ребята спасли меня

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа прокомментировал успех Пьер-Юга Эрбера и Ришара Гаске в парном матче.



«Всегда до последнего сомневаешься в том, что принял правильное решение — даже когда сам играл столько лет, а потом так долго был капитаном. Многие люди только и ждут, когда моя голова полетит с плеч, что бы я ни делал. Я не мог сыграть вместо ребят, но немного волновался о том, что может произойти, если они проиграют. Они спасли меня.



При счёте 3:5 в третьем сете у нас были серьёзные проблемы. Я даже подумал, что, может быть, уже достаточно выиграл, и где-то в моей судьбе предначертано, что больше мне не удастся нигде победить», — цитирует Ноа официальный сайт Кубка Дэвиса.