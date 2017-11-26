Ван Херк: у Гоффена есть игра, с которой он может победить Цонгу

Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса Йохан ван Херк поделился ожиданиями от воскресных поединок в финале против Франции. Бельгийцам нужно выиграть оба матча, чтобы завоевать трофей.



«Нам будет тяжело, но у нас есть два теннисиста, которые знают, как играть в воскресенье. У них уже был такой опыт, и, думаю, у Давида есть игра, с которой он может победить Жо. Это будет матч очень высокого уровня, достойный финала Кубка Дэвиса. Что касается пятого матча, то Франция может сделать замену, так что подождём развития событий», — приводит слова ван Херка официальный сайт Кубка Дэвиса.