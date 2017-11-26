Надаль: многие называли Борга непобедимым, и мне хотелось бы проверить это

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что из знаменитых теннисистов прошлого ему было бы интереснее всего встретиться со шведом Бьорном Боргом — шестикратным чемпионом «Ролан Гаррос», у которого Рафаэль отобрал рекорд «Открытой эры» по общему количеству титулов в Париже и рекорд всех времён по количеству побед подряд (четыре), выиграв «Ролан Гаррос» пять раз кряду.



«С кем бы я хотел сыграть из теннисистов прошлого? С Боргом. Многие называли его непобедимым, особенно на грунте. Мне хотелось бы проверить, насколько он силён.



Какую суперсилу мне хотелось бы иметь? Лечить болезни, которые пока считаются неизлечимыми», — цитирует Надаля Tennis World USA.