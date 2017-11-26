Бемельманс: момент, когда мы проиграли подачу на третий сет, был ключевым

Бельгиец Рубен Бемельманс прокомментировал поражение в парном матче Кубка Дэвиса. Он и Йорис де Лор уступили французам Ришару Гаске и Пьер-Югу Эрберу в четырёх партиях, не подав на третий сет.



«Момент, когда мы проиграли подачу при счёте 5:3 в третьем сете, был ключевым. Мы вышли на матч немного зажатыми, и французы доминировали в розыгрышах, оказывали на нас давление. Потом ход игры изменился, и мы были обязаны выиграть третью партию, однако это нам не удалось», — приводит слова Бемельманса Tennis World USA.