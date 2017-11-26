Нисикори: когда получил травму, было ощущение, что запястье сейчас оторвётся

Японец Кей Нисикори рассказал о своей травме запястья, из-за которой он досрочно завершил сезон — 2017.



«Прежде я не чувствовал ничего подобного. У меня было ощущение, что запястье сейчас оторвётся.



Поначалу, когда я только прошёл первичное обследование, мне сказали, что проблема решится сама собой за две — три недели. Потом врачи начали упоминать слово „операция“, и это мне не понравилось. Я обратился к специалисту, лечившему запястье Ким Клейстерс. Он предложил пройти курс лечения в Антверпене, используя консервативную терапию.



На то, чтобы травма полностью зажила, может понадобиться ещё два или три месяца. Скорее всего, я вернусь в январе либо феврале», — сказал Нисикори в интервью Nikkan Sports.