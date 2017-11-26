В Цюрихе состоялись торжественные проводы Хингис из тенниса

В Цюрихе состоялся торжественный прощальный вечер экс первой ракетки мира, пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и 13-кратной чемпионки Grand Slam в паре швейцарки Мартины Хингис.

На мероприятии присутствовали друзья и коллеги 37-летней спортсменки, в том числе Тимя Бачински, Белинда Бенчич, Ромина Опранди, Эммануэль Гальярди, Михаэль Ламмер, Ив Аллегро, Чан Юнжань, Ива Майоли и Мари Пирс.

Хингис объявила о третьем и последнем уходе из тенниса по окончании нынешнего сезона.