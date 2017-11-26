Кирьос набрал 34 очка в баскетбольном матче

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос принял участие в баскетбольном матче. 22-летний теннисист помог команде «Канберра Сити Сталлионс» одолеть «Норс» со счётом 91:79. Ник набрал 34 очка, реализовав шесть трёхочковых.

Напомним, что Кирьос в детстве занимался баскетболом и долго не мог определиться с выбором основного вида спорта. Он является большим поклонником НБА и болельщиком клуба «Бостон Селтикс».

Кирьос досрочно завершил сезон 2017 года из-за травмы бедра, которая не позволила ему выступить в Париже.