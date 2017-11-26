Шарапова: мои цели и миссия гораздо важнее, чем чьё-то мнение

Россиянка Мария Шарапова на пресс-конференции перед выставочным матчем с турчанкой Каглой Буюкаскай в Стамбуле рассказала об изменениях в отношениях с болельщиками и прессой, а также о своём восприятии критики.

«С возрастом я стала более открытой. Сейчас мне легче открывать болельщикам какие-то истории из своей жизни, подробности. Мне хочется рассказывать о своих эмоциях как в трудные, так и в счастливые моменты. Я росла на глазах у журналистов, но по-прежнему чувствую себя молодо. Надеюсь, у меня впереди ещё много лет в WТА-туре, так что у вас будет возможность задавать вопросы.

Для меня мои цели и миссия гораздо важнее, чем чьё-то мнение. На протяжении всей карьеры я подходила к этому вопросу именно так. Моя игра на корте важнее разговоров. Я всегда буду расставлять приоритеты именно так», — рассказала Шарапова.