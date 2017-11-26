Шарапова: папа никогда не говорил, что я обязана стать чемпионкой

Россиянка Мария Шарапова на пресс-конференции перед выставочным матчем с турчанкой Каглой Буюкаскай в Стамбуле рассказала о роли своего отца в её успехах.

«Папа всегда был важной частью моей команды и жизни в целом. Об этом многое написано в моей книге. Без него у меня бы точно не было такой карьеры. Я думаю, секрет в том, что он всегда смотрел на вещи реально и действовал исключительно в моих интересах.



Он никогда не говорил, что я обязана стать чемпионкой. Кроме того, я единственный ребенок в семье, поэтому родители очень заботились обо мне», — рассказала Шарапова.