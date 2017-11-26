Шарапова: не хотела получать шанс пожить обычной жизнью такой ценой

Россиянка Мария Шарапова на пресс-конференции перед выставочным матчем с турчанкой Каглой Буюкаскай в Стамбуле рассказала о том, чем занималась во время дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Во время отстранения у меня была возможность пожить обычной жизнью, не путешествуя каждую неделю. Я проводила больше времени с семьёй и друзьями, чего не могла делать с самого детства. Я благодарна судьбе за такой шанс, но, конечно, не хотела получить его такой ценой. У каждого спортсмена бывают трудности, преодолевая которые ты становишься сильнее. В такие моменты ты много узнаёшь и о себе, и о людях, которые тебя окружают», — рассказала Шарапова.