Хьюитт: Федерер — главный фаворит Открытого чемпионата Австралии

Экс-первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт рассказал, кого считает фаворитом предстоящего Australian Open.

«Очень сложно давать прогнозы, потому что несколько лучших игроков современности не выступали во второй половине прошлого сезона из-за травм. Невозможно предсказать, как они будут себя чувствовать и играть без достаточной практики. Федерер так невероятно выступал на крупных турнирах, что он подойдёт к Открытому чемпионату Австралии в статусе главного фаворита», — приводит слова Хьюитта Tennis World.