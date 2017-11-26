Соболенко выиграла WТА-челленджер в Мумбаи

Белоруска Арина Соболенко (1) подтвердила статус лидера посева турнира серии «WТА-челленджер» в Мумбаи с призовым фондом $ 125 тыс. В финале 19-летняя минчанка, занимающая 79-е место в рейтинге WТА, уверенно переиграла словенку Далилу Якупович со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Арина исполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Этот успех позволит Соболенко в обновлённом рейтинге WТА подняться на максимальную для себя 73-ю строчку в женской табели о рангах.