Шарапова победила Буюкаксай в выставочном матче в Стамбуле

Россиянка Мария Шарапова провела выставочный матч в Стамбуле против турчанки Каглы Буюкаксай. Мария одержала победу в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:0.



Единственный титул в карьере в одиночном разряде на турнирах WTA Буюкаксай завоевала как раз в Стамбуле в 2016 году. Шарапова выиграла 36 соревнований, включая 5 турниров «Большого шлема».

Нынешний сезон Шарапова, вернувшаяся в апреле после дисквалификации, завершила на 60-й строчке., выиграв один турнир — в Тяньцзине. Буюкаксай сейчас занимает 160-е место.