Франция завоевала 10-й кубок Дэвиса и догнала Великобританию

Франция завоевала 10-й кубок Дэвиса в своей истории и первый с 2001 года. Шесть Кубков выиграли ещё легендарные французские мушкетёры — Рене Лакост, Анри Коше, Жан Боротра и Жак Брюньон, после первой победы которых был построен комплекс «Ролан Гаррос». Это было в 1920-е и 1930-е годы. Затем Франция первенствовала в 1991 и 1996 годах, под руководством Янника Ноа, который сейчас вернулся на капитанский мостик и вновь привёл Францию к титулу.



Французы сравнялись по общему количеству побед с великобританцами, завоевавшими 10-й титул в 2015 году. На втором месте идёт Австралия с 28 кубками, на первом — США, завоевавшие кубок 32 раза.