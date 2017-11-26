Хромачёва и Якупович проиграли в финале челленджера в Мумбаи в парном разряде

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (2) проиграли мексиканке Виктории Родригес и голландке Бибиане Схоофс в финале турнира серии «челленджер» в Мумбае — 5:7, 6:3, [7:10].



Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Родригес и Схоофс ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Хромачёвой и Якупович 2 эйса, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Ранее в одиночном разряде Якупович уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6.