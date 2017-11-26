Французские теннисистки и Муратоглу поздравили мужскую сборную с победой в КД

Французские теннисистки настоящего и прошлого поздравили мужскую сборную с победой в Кубке Дэвиса — 2017 в своих «твиттерах».



«Феноменальное, огромное достижение! Это просто волшебно. Спасибо Люке, Жо-Вильфриду, Ришару, Пьер-Югу, Жюльену, Жилю, Жереми, Яннику Ноа, всем остальным тренерам и членам нашей команды за этот титул!», — написала Марион Бартоли.



Амели Моресмо просто разместила фото празднования этого успеха, которое можно посмотреть в её «твиттере».



«Великолепно! Браво, друзья! Хочу поздравить и замечательную команду Бельгии, за которую я тоже переживала по ходу этого розыгрыша. Давид Гоффен великолепно сыграл и в финале», — отметила Ализе Корне.



«Как прекрасно! Горжусь вами!», — написала Кристина Младенович, перечислив те же имена, что и Бартоли.



«Сегодня можно только гордиться французской командой. Я горд, что я француз, и горд за игроков, отдавших всё в этом финале. Отдельного упоминания заслуживает Давид Гоффен — за великолепный финал и великолепный сезон», — написал Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс.