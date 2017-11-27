Британский тренер получил 6 лет тюрьмы за домогательства к несовершеннолетним

42-летний британский тренер Дэниэл Рэндерс получил тюремный срок по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней теннисистке. Он был предварительно заключён в тюрьму 26 июля этого года и проведёт там ещё шесть лет. Об этом сообщает Tennis World USA.



Первые жалобы на Рэндерса поступили ещё в 2012 году, но тогда они остались без должного внимания. Британская ассоциация лаун-тенниса принесла официальные извинения за халатный подход к обеспечению безопасности спортсменок.



По словам одного из тренеров, Рэндерс предлагал юной теннисистке натянуть струны на её ракетке в обмен на секс.



Бывший чемпион Уимблдона Пэт Кэш, комментируя эту новость в своём «твиттере», написал: «Проведут ли британская теннисная ассоциация и / или полиция расследование, касающееся жалоб моих друзей и других девушек, которые были отметены в сторону 14 лет назад? Этот хищник всё ещё тренирует».