Политики Франции поздравили сборную с триумфом в Кубке Дэвиса — 2017

Французские политики опубликовали поздравления сборной Франции с победой в Кубке Дэвиса — 2017 в своих «твиттерах».



«Поздравляю команду-победителя, которой гордится вся Франция!», — написал президент Эммануэль Макрон.



«Сердечные поздравления всей французской теннисной команде. Видеть вас с Кубком Дэвиса в руках после столь серьёзных усилий и таких великолепных матчей — настоящее удовольствие. Мы вами гордимся", — написал бывший президент страны Николя Саркози.



«Поздравляю команду Франции с Кубком Дэвиса. Вы играли с энтузиазмом и страстью! Поздравления также нашим бельгийским друзьям», — гласит «твит» премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.



«Поздравляю теннисную команду Франции, это было великолепное выступление! Кубок Дэвиса — 2017 наш!», — написала мэр Парижа Анн Идальго.