Маю: мы много лет ждали того, чтобы вернуть Кубок Дэвиса во Францию

Николя Маю, оставшийся вне заявки сборной Франции на финал Кубка Дэвиса — 2017, несмотря на сыгранную пару с Пьер-Югом Эрбером, прокомментировал первую за 16 лет победу команду в этом турнире.



«Мы много лет ждали того, чтобы вернуть трофей во Францию. Прошло больше 15 лет с момента нашего последнего успеха. Это очень долго с учётом того, какая команда у нас было, сколько хороших, сильных игроков. Тем не менее, год за годом мы терпели поражение — и вот наконец кубок у нас. Для меня это особенная неделя. Думаю, мы заслужили получить время на то, чтобы как следует насладиться моментом», — приводит слова Маю официальный сайт Кубка Дэвиса.