Ван Херк: я не жалею, что поставил Дарси на последний матч финала

Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса Йохан ван Херк поделился впечатлениями от поражения своего подопечного Стива Дарси в решающем противостоянии финала Кубка Дэвиса от представителя Франции Люки Пуи в Лилле (Франция) со счётом 3:6, 1:6, 0:6. Сборная Франции одержала итоговую победу со счётом 3-2.

«Я не жалею, что выбрал Дарси на последний матч. Я бы это решение не изменил. Мои игроки расстроены, но я уверен, что рано или поздно мы выиграем Кубок Дэвиса. Мы должны гордиться проведённым сезоном», — приводит слова ван Херка Tennis World USA.