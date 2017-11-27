Дарси: в финале я сыграл с двумя соперниками, которые были сильнее меня

Бельгийский теннисист Стив Дарси поделился впечатлениями от поражения в решающем матче финала Кубка Дэвиса от француза Люки Пуи со счётом 3:6, 1:6, 0:6. Ранее Стив уступил Жо-Вильфриду Цонге. Сборная Франции оказалась сильнее со счётом 3-2.

«С моим локтем всё нормально. В финале я сыграл с двумя соперниками, которые были сильнее меня. Конечно, я немного расстроен своей игрой, но ничего не поделаешь. Я хорошо тренировался в последние 15 дней, ощущения были отличными. Однако сейчас я просто опустошён», — приводит слова Дарси Tennis World USA.