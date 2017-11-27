Соболенко: я знаю, что работать со мной не всегда легко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после завоевания титула на турнире серии «WТА-челленджер» в Мумбаи с призовым фондом $ 125 тыс., поблагодарила свой тренерский штаб за терпение. В финале 19-летняя минчанка уверенно переиграла словенку Далилу Якупович со счётом 6:2, 6:3. Этот успех позволил Соболенко в обновлённом рейтинге WТА подняться на максимальную для себя 73-ю строчку в женской табели о рангах.

«Стоит отдать должное моим тренерам. Я знаю, что работать со мной не всегда легко», — сказала Соболенко в интервью на корте.