Чжан Шуай: я хотела завершить этот удивительный год победой

Китайская теннисистка Чжан Шуай поделилась впечатлениями после победы на турнире серии «челленджер» в Гонолулу. В финале она в трёх партиях обыграла представительницу Южной Кореи Чжан Су Джон со счётом 0:6, 6:2, 6:3.

«Я решила вернуться на этот турнир, так как в прошлый раз была очень расстроена поражением в финале. Очень рада, что сейчас смогла завоевать титул.

На корте было очень ветрено, и мне было нелегко войти в игру. Из-за ветра я не могла мощно выполнять удары с форхенда. В первом сете я пыталась пробивать навылет, но всё время ошибалась. Нужно было пытаться вновь и вновь.

В последних геймах я очень нервничала, потому что соперница играла отлично. Конечно, я хотела победить на этом турнире и очень переживала. Это последний турнир в нынешнем сезоне для меня. Я хотела завершить этот удивительный год победой», — цитирует Чжан Шуай официальный сайт тура.