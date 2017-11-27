Сафин: у Федерера было всё для успеха, а Надаль — настоящий трудяга и боец

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин оценил ситуацию в топ-10 рейтинга ATP и дал свой прогноз на следующий сезон.

«Федерер и Надаль уже долгое время выступают в туре. Если взглянуть на топ-10, то там те же люди, что играли, когда я завершал карьеру в 2009-м. Но ситуация изменится. Игроков за 30 сменят более молодые и быстрые теннисисты, которые со временем будут прибавлять. У Александра Зверева огромный потенциал, но он всё ещё очень молод. Через год-два он будет другим игроком. Он всё ещё считает себя юниором, но это уже не так. Ему нужно доверять себе и продолжать работать.

Теннис стал требовать больших физических усилий и скорости. У игроков всё меньше времени на размышление, и это хорошо.

Надаль впечатляет больше Федерера. У Роджера было всё для достижения успеха, а Надаль — настоящий трудяга и боец. Для Федерера же всё легче, хотя может показаться, что и для Надаля теннис — простое занятие. В следующем году Надаль и Федерер всё время будут в центре внимания. Я не думаю, что Джокович сможет вернуться на прежний уровень. Это будет очень нелегко. У Маррея будут взлёты и падения, но если Надаль и Федерер смогут избежать травм, то ему вообще ничего не удастся достичь», — цитирует Сафина Eurosport.