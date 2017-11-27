Противостояние Федерера и дель Потро вошло в пятёрку лучших по итогам сезона

Официальный сайт ATP приступил к подведению итогов сезона. На этой неделе будут определены лучшие противостояния прошедшего сезона.

Первой была отмечена серия встреч швейцарца Роджера Федерера с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро. В 2017 году соперники встречались четыре раза. Уроженец Базеля одержал победы в трёх матчах. Роджер оказался сильнее в третьем круге турнира в Майами (6:3, 6:4), в полуфинале «Мастерса-1000» в Шанхае (3:6, 6:3, 6:3) и в финале соревнований в Базеле (6:7 (5:7), 6:4, 6:3).

Свою единственную победу над Федерером в этом году дель Потро одержал в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.