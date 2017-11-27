Эшли Барти стала обладательницей медали Ньюкомба, которая ежегодно присуждается австралийским игрокам, добившимся выдающихся достижений в теннисе на всех уровнях, сообщает официальный «твиттер» Федерации тенниса Австралии. На престижную награду также были номинированы Дарья Гаврилова, Джон Пирс, Ник Кирьос и Джордан Томпсон.

2017 год Барти начала за пределами топ-300, а завершила его на 17-й строчке рейтинга WTA. В прошедшем сезоне она завоевала титул на турнире в Куала-Лумпуре.

Фото победительницы доступно в «твиттере» Федерации тенниса Австралии.