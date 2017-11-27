Веснина спустя год забрала награду лучшей спортсменки Кубани

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина наконец смогла забрать награду «Спортсмен Кубани» за 2016 год. 18-я ракетка мира до этого последний раз в Краснодаре была 10 лет назад.

«Спасибо краснодарским журналистам за признание и всем болельщикам за поддержку, ведь именно они путём голосования в Интернете выбирают единственного лауреата премии из 10 номинантов. Возможно, что это одна из самых необычных моих наград. Плюс сам приз в виде щита сделан оригинально. В коллекции традиционных кубков, статуэток и медалей он будет точно выделятся.

Краснодарский край – большой спортивный регион, здесь много знаменитых спортсменов. И, конечно, особенно приятно, когда тебя помнят и твои заслуги отмечают в родном крае, где я выросла, начала заниматься теннисом и куда с большим удовольствием приезжаю.

В Краснодаре хотели построить теннисную академию, и по этому случаю я тогда сюда и приезжала. Хотя в родном Сочи стараюсь быть как можно чаще, но турнирный график у теннисистов очень плотный, поэтому домой выбираюсь всего пару-тройку раз в году на несколько дней. Обычно после завершения сезона в декабре могу задержаться подольше», — цитирует Веснину «Кубанский спорт».

Фото доступно в «твиттере» Елены Весниной.

Елена также вошла в список номинантов на эту награду по итогам 2017 года. Её конкурентами будут: Фёдор Смолов (футбол), Сергей Шубенков (лёгкая атлетика), Дмитрий Ушаков (прыжки на батуте), Роман Калашников (пляжный гандбол), Степан Марянян (греко-римская борьба), Виктор Мелантьев (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Романова (тяжёлая атлетика), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол). В групповой номинации представлены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко.