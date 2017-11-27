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Шаповалов, Пеливо, Ханфман прослушали курс лекций в университете ATP

Теннис

25 теннисистов, включая канадцев Дениса Шаповалова и Филипа Пеливо и немца Янника Ханфмана прошли трёхдневное обучение в университете ATP в Лондоне. Они прослушали курс лекций по функционированию ATP, антидопинговым и антикоррупционным программам тура, получили информацию по финансовым вопросам, маркетингу и общению с прессой.

С момента появления этой программы дипломы получили уже более 1000 теннисистов, сообщает официальный сайт тура.

По окончании курса все участники прошли тест IQ. Лучший результат продемонстрировал Пеливо.

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