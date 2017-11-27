Барти: Деллакуа — моя вторая мама в туре, она помогала в самые тяжёлые моменты

Австралийка Эшли Барти, получившая медаль Джона Ньюкомба, отметила огромный вклад подруги и напарницы — Кейси Деллакуа.



«Она моя лучшая подруга, но я не уверена, что она полностью осознаёт, какое серьёзное влияние оказала на мою жизнь. Честно говоря, именно она вернула меня в теннис, убедила завершить наши незаконченные дела в парном разряде.



Кейси — моя лучшая подруга, моя вторая мама в туре. Я много раз плакала у неё на плече, она помогала мне в самые тяжёлые моменты», — приводит слова Барти официальный сайт тура.



В сезоне — 2017 Барти и Деллакуа собрали полную коллекцию из финалов турниров «Большого шлема», выйдя в финал «Ролан Гаррос». В трёх других финалах они сыграли в 2013 году, но не завоевали там ни одного титула.