Шарапова поздравила Хэмилтона с феноменальным сезоном в Формуле-1

Россиянка Мария Шарапова, которая накануне провела выставочный матч в Стамбуле с Каглой Буюкаксай (7:6 (7:3), 6:0), побывала в Абу-Даби (ОАЭ), где сфотографировалась с чемпионом сезона — 2017 Формулы-1 пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Поздравляю Льюиса Хэмилтона с феноменальным сезоном», — написала Шарапова в своём «инстаграме».

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и обладательница «Карьерного шлема» в этом году вернулась после дисквалификации и завершила сезон 60-й ракеткой мира.