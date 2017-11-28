Конта попала в число номинантов на звание «Лучший спортсмен года в Британии»

Британка Йоханна Конта попала в список номинантов на звание «Лучший спортсмен года в Великобритании», сообщает официальный «твиттер» BBC Sport. Напомним, что Конта завершила сезон девятой ракеткой мира, выиграв турниры в Сиднее и в Майами.



Всего в списке 12 претендентов. Помимо Конты, это выступающая в шорт-треке Элиза Кристи, легкоатлет Мо Фарах, велогонщик Кристофер Фрум, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, боксёр Энтони Джошуа, футболист Гарри Кейн, легкоатлет-паралимпиец Джонни Пикок, пловец Адам Пити, мотогонщик Джонатан Риа, крикетистка Аня Шрабсоул и тхэквондистка Бьянка Уолкден.