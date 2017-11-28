Противостояние Кирьоса и А. Зверева вошло в пятёрку лучших по итогам сезона

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие противостояния прошедшего сезона.

Второй была отмечена серия поединков австралийца Ника Кирьоса и представителя Германии Александра Зверева. В 2017 году соперники встречались четыре раза. Уроженец Канберры одержал победы в трёх матчах.

Ник оказался сильнее в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:4), в четвертьфинале турнира в Майами (6:4, 6:7 (9:11), 6:3) и в полуфинале соревнований в Пекине (6:3, 7:5).

Свою единственную победу над Кирьосом в этом году Зверев одержал в третьем круге турнира в Монреале со счётом 6:4, 6:3.