Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. В этот раз был проанализирован итоговый рейтинг тура. Впервые с 2003 года сразу три теннисиста в первый раз в карьере закончат год в топ-5 — болгарин Григор Димитров (3-й), немец Александр Зверев (4-й) и австриец Доминик Тим (5-й).

Впервые с 1997 года сразу пять теннисистов в первый раз в карьере завершат год в топ-10: болгарин Григор Димитров (3-й), немец Александр Зверев (4-й), бельгиец Давид Гоффен (7-й), американец Джек Сок (8-й) и испанец Пабло Карреньо-Буста (10-й).

Второй год подряд по числу представителей в топ-100 лидирует Франция — 10 игроков (6 — в топ-50). На втором месте — США (9), на третьем — Германия и Испания (8). При этом Испания лидирует по числу игроков в топ-50 (7).

В рекордный седьмой раз испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер вместе закончат год в топ-2. Надаль стал первым с 2003 года игроком, который завершил год на вершине рейтинга при том, что предыдущий сезон закончил за пределами топ-5.

Федерер повторил достижение Надаля 12-летней давности. В 2016 году Роджер находился на 16-й строчке рейтинга, а 2017 год завершит на второй. В 2004 году Надаль был 51-й ракеткой мира, а в 2005-м — второй.

36-летний Федерер — самый возрастной игрок, завершивший год на второй строчке рейтинга ATP. 38-летний хорват Иво Карлович — самый возрастной игрок, завершивший год в топ-100 (80-я строчка).

Самым юным игроком в топ-100 является 18-летний канадец Денис Шаповалов (51-я строчка).

Наибольший прорыв совершил серб Филип Краинович (203 строчки): 2016 год он завершил на 237-й строчке, 2017-й — на 34-й.

Немцы Александр и Миша Зверевы — первые с 1991 года братья, которые завершили год в топ-35. 26 лет назад это удалось испанцам Эмилио (14-й строчка) и Хавьеру Санчесам (32-я).

Сок, Карреньо-Буста, уругваец Пабло Куэвас, испанец Фелисьяно Лопес и американецРайан Харрисон — единственные игроки, завершившие год в топ-50 в одиночном и парном разрядах.