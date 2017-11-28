Тренер Джойс объявил о прекращении работы с Азаренко

Тренер Майкл Джойс объявил о прекращении сотрудничества с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Ранее он на протяжении шести лет работал с россиянкой Марией Шараповой. На минувшей неделе появилась информация, что Джойс станет новым наставником британки Йоханны Конты.

«Вика — невероятно талантливая теннисистка. Я очень рад её возвращению в теннис, но при этом я поддерживаю и уважаю то, что она поставила свою семью на первое место. С глубоким сожалением я принял решение двигаться дальше в своей тренерской карьере, а Азаренко будет разбираться с личной жизнью. С нетерпением буду ждать её скорейшего возвращения на корт. Желаю ей удачи», — цитирует Джойса журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».

Летом Азаренко в обращении к болельщикам рассказала о разногласиях с отцом своего сына Лео Маккигом, который решил в судебном порядке запретить Виктории вывозить ребёнка из США.