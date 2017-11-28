Джуди Маррей: календарь мужского тура нужно пересмотреть

Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации, мама Энди и Джейми Марреев, заявила, что календарь мужского тура слишком загружен и необходимость реформ стала очевидной.

«Сезон в мужском туре очень долгий и изматывающий, учитывая пятисетовые матчи на турнирах «Большого шлема» и в Кубке Дэвиса. Это требует огромных физических и психологических усилий. Нужно пересмотреть календарь. В прошлом году Федерер и Надаль пропустили несколько месяцев, а в этом многие из игроков топ-10 были вынуждены пропустить US Open», — цитирует Маррей Mundo Deportivo.