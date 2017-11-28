Первая ракетка мира румынка Симона Халеп подтвердила своё участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт с 29 января по 4 февраля 2018 года, сообщает пресс-релиз организаторов.

Также на корты «Сибур-Арены» выйдут француженка Кристина Младенович и россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.

Ранее стало известно, что участие в турнире в Санкт-Петербурге примут победительница Итогового чемпионата WTA датчанка Каролина Возняцки и чемпионка WTA Elite Trophy немка Юлия Гёргес.