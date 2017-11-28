Спроул: после всех своих достижений за год Рафа вернётся туда, где всё началось

Один из организаторов выставочного турнира в Абу-Даби Грег Спроул поделился ожиданиями от предстоящих соревнований. Участие в турнире, который пройдёт 28-30 декабря, примут испанцы Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста, серб Новак Джокович, швейцарец Стэн Вавринка, австриец Доминик Тим и канадец Милош Раонич.



“После всех своих достижений за год Рафа вернётся туда, где всё начиналось. Это словно окончание книги, оно получается идеальным. Однажды в финале у нас играли Рафа и Роджер. Это был финал мечты. Рафа тогда сыграл исключительно здорово и победил на двух тай-брейках. В прошлом году в финале играл Раонич. Непредсказуемость — это всегда хорошо для турнира», — цитирует Спроула Tennis World USA.