Квитова: я всегда восхищалась бойцовским духом Новотны

27 ноября в Брно состоялись похороны чемпионки Уимблдона 1998 года чешки Яны Новотны, которая скончалась от рака 19 ноября в возрасте 49 лет. Церемонию прощания с Яной, в частности, посетили Петра Квитова, Хелена Сукова, Петр Пала и глава Ассоциации тенниса Чехии Иво Кадерка.

«Я всегда восхищалась её бойцовским духом», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

Бывшая теннисистка Гана Мандликова так вспоминает о Новотне: «Все всегда говорили, что Яна начинает нервничать в самый важный момент. Но в тот день на Уимблдоне Яна доказала, что чемпионка должна быть сильной. Её сила была в том, что она являлась настоящим бойцом. Я всегда буду помнить её такой».