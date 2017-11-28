Руководство WTA приедет в Петербург с проверкой готовности к итоговой восьмёрке

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказала о ходе борьбы за право получение Санкт-Петербургом права проведения Итогового чемпионата WTA.



«7 декабря в WTA будут заслушиваться доклады четырёх претендентов на организацию турнира восьмёрки сильнейших – Прага, Манчестер, Шэньчжэнь и, конечно, Санкт-Петербург. Мы готовимся к этому мероприятию. Конкуренты, конечно, серьёзные, но мы уже показали WTA, что у нас достаточно хорошая организация.

На ближайший наш турнир, который пройдёт с 29 января по 4 февраля, к нам собирается приехать всё руководство WTA. Думаю, что в этом году турнир посетит и президент Мики Лоулер, и председатель совета директоров Стив Саймон. У нас в этом году будет новый супервайзер – Джулия Орланди. Она работает супервайзером на итоговой восьмёрке и теперь сама будет первый год работать на нашем турнире супервайзером. Это будет ещё перед решением – кому достанется «восьмёрка».

Думаю, что наш турнир и организация вызывают интерес у WTA, и они перед окончательным определением хотят ещё раз более пристально на нас посмотреть. Вы же сами знаете, что мы своего отношения к турнирам не меняем – и к St. Petersburg Open, и к St. Petersburg Ladies Trophy. И тот, и другой турниры мы каждый раз стараемся сделать максимально лучше, пробуем на каждом из них что-то новое. Посмотрим, что у нас из этого получится», — сообщила Камельзон.



Решение о новом месте проведения Итогового чемпионата WTA с 2019 года будет объявлено в апреле.