Джуди Маррей: Федерер и Надаль — невероятные теннисисты, особенно Рафа

Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации, мама Энди и Джейми Марреев, оценила выступление в сезоне испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«В некотором роде я удивлена, что Надаль закончил год на первой строчке рейтинга, а Федерер — на второй, но в каком-то смысле и нет. Они вернулись после перерыва, вызванного травмами, и быстро забрались на вершину. Но они уже были там на протяжении многих лет. Они доказали, что являются невероятными игроками, особенно Рафа. Он великий боец», — цитирует Маррей Mundo Deportivo.