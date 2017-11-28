Медведев: Шарапова в Санкт-Петербурге? Приятные сюрпризы ещё будут

Генеральный директор турнира St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о составе участниц соревнований, а также ответил на вопрос о возможном выступлении в Санкт-Петербурге Марии Шараповой.

«Из наших, к сожалению, точно не сыграет Кузнецова, которая очень хотела, но не успеет восстановиться после травмы, и пропустит как наш турнир, так и Открытый чемпионат Австралии. Но болельщики с удовольствием посмотрят на выступления Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой, Екатерины Макаровой. Возможно, сыграет Дарья Касаткина.

Что касается Шараповой, то приятные сюрпризы для наших болельщиков ещё будут. Мы продолжаем вести переговоры. Но если же они не увенчаются успехом, то и так предстоящий состав участников чрезвычайно силён", — приводит слова Медведева ТАСС.