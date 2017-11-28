Гьюдичелли: победа в КД положила конец эпохе поражений французского тенниса

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли поделился впечатлениями от победы французской команды в Мировой группе Кубка Дэвиса.

«Мы положили конец эпохе поражений французского тенниса и начали новую эпоху — эпоху побед. Мы всегда спрашивали, почему мы проиграли, а не задавали вопроса, что необходимо для победы. Янник Ноа смог мотивировать всех игроков, принять грамотные решения по составу на каждый матч. Он собрал вокруг себя исключительную команду как в физическом, так и в техническом плане», — приводит слова Гьюдичелли.