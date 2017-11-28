Директор Rogers Cup: Федерер — настоящий теннисный маньяк

Юджин Лапьер, директор турнира Rogers Cup, проходящего в Торонто и Монреале, высоко оценил любовь швейцарца Роджера Федерера к теннису.

«Федерер — настоящий теннисный маньяк. Его агент Тони Годсик рассказал мне, что недавно перед одним из своих матчей Роджер отправил сообщение со словами поддержки сборной Швейцарии U14, выступавшей на международных соревнованиях. Он следит абсолютно за всем, что происходит в теннисе», — приводит слова Лапьера IB Times.

Похожего мнения придерживается и вице-президент Федерации тенниса Канады Луис Борфига.

«Роджер постоянно смотрит матчи 14-15-летних игроков. Я думаю, он хочет помочь новому поколению. Он хочет отдать часть того, что дал ему теннис», — рассказал Борфига.