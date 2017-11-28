Джокович побывал на концерте автора хита Despacito в Белграде

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, побывал на концерте пуэрториканского поп-исполнителя Луиса Фонси, который прославился благодаря хиту Despacito.

«Горжусь иметь такого зрителя. Очень уважаю Новака», — написал Фонси на своей странице в сети «Инстаграм».

Джокович не выступал в АТР с Уимблдона-2017 из-за травмы локтя. Его возвращение на корт запланировано на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 28 по 30 декабря.