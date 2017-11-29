Муратоглу: решение об участии Серены в Australian Open-2018 ещё не принято

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил, что окончательное решение об участии подопечной в Открытом чемпионате Австралии пока не принято. 1 сентября уроженка Сагинау стала мамой.

«Серена готовится к возвращению на корт в 2018 году. Она тренируется и старается вернуться в форму. В скором времени я присоединюсь к ней во Флориде. Посмотрим, как реагирует на нагрузки её организм, каков уровень её нынешней игры, и тогда примем решение об участии в Australian Open”, — цитирует Муратоглу CNN.