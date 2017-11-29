Противостояние Федерера и Надаля вошло в пятёрку лучших по итогам сезона

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие противостояния прошедшего сезона.

Третьей была отмечена серия встреч швейцарца Роджера Федерера и представителя Испании Рафаэля Надаля. В 2017 году соперники встречались четыре раза. Уроженец Базеля в этих играх не потерпел ни одного поражения.

Федерер оказался сильнее в финале Открытого чемпионата Австралии (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3), в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:3), а также в финалах соревнований в Майами (6:3, 6:4) и Шанхае (6:4, 6:3).