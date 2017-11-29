Ларшер де Бриту приостановила карьеру в теннисе и открыла отель для животных

Португальская теннисистка Мишель Ларшер де Бриту, не выступавшая с июля 2017 года, приостановила карьеру, сообщает Tennis World USA. 24-летняя теннисистка открыла отель для животных в Брадентоне (США) и о возвращении в теннис никаких заявлений не делала.

В 2009 году она стала одной из самых юных за последние 20 лет теннисисток, пробившихся в топ-100 (16 лет и 5 месяцев).

На Уимблдоне 2013 года Мишель одержала победу над россиянкой Марией Шараповой. Ларшер де Бриту трижды доходила до третьего круга на турнирах «Большого шлема».