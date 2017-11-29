Янович перенёс лазерную коррекцию зрения и операцию на колене

Польский теннисист Ежи Янович в стартовавшее межсезонье уже перенёс две операции. Сначала уроженцу Лодзя была сделана лазерная коррекция зрения, а затем операция на колене. Об этом теннисист сообщил в своём «инстаграме».

В ноябре Ежи выходил на корт на турнире серии «челленджер» в Братиславе и дошёл до четвертьфинала.

В 2013 году Янович дошёл до полуфинала Уимблдона. В том же году он поднялся на рекордную для себя 14-ю строчку рейтинга ATP. В новом рейтинге он располагается на 123-й позиции.

Фото доступно в «инстаграме» Ежи Яновича.